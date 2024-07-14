ХАМАС обороняет больницу, где предположительно находится тело Мухаммада Дэйфа

Больница в Дир эль-Балахе, куда были доставлены тела убитых в ходе масштабной операции по ликвидации лидеров террора, превращена боевиками ХАМАСа в укрепленный пункт, в который они стремятся не допустить израильских военнослужащих.

Предполагается, что именно там находится труп главы боевого крыла ХАМАСа Мухаммада Дэйфа, гибель которого в результате ликвидации все еще не подтверждена. Сообщается, что ХАМАС полностью изолировал больницу, входы и выходы тщательно охраняются, средства связи отключены. Таким образом, ХАМАС пытается не допустить возможность идентификации тела Дэйфа.

Ранее ЦАХАЛ и ШАБАК опубликовали заявление по поводу ликвидации командира командира "Батальона Хан-Юниса" (в составе "Бригад Иззаддина аль-Касама") Рафа Саламэ, который наряду с Дэйфом был организатором резни 7 октября.

Рафа Салама присоединился к террористической организации ХАМАС в начале 1990-х годов и был боевиков в группе Мухаммада Синуара. Он был причастен к похищению в 2006 году израильского военнослужащего Гилада Шалита. Позже он отвечал за строительство туннелей в "Батальоне Хан-Юнис" и руководил боевой подготовкой.

В 2016 году Рафа Салама сменил Мухаммада Синуара, став командиром "Батальона Хан-Юнис". В частности, он руководил операциями по использованию туннелей для нападений на Израиль и отвечал за пуски ракет из района Хан-Юниса. "Его устранение наносит значительный ущерб военному функционированию террористической организации ХАМАС", – заявляют ЦАХАЛ и ШАБАК.