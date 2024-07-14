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Израиль

Полиция прощается с Яковым Шабтаем, покидающим пост генерального инспектора

время публикации: 14 июля 2024 г., 19:32 | последнее обновление: 14 июля 2024 г., 19:32

В колледже полиции Израиля в Бейт-Шемеше состоялась церемония прощания с Яковым Шабтаем, завершающим работу на посту генинспектора. На этом мероприятии присутствовали министры, депутаты Кнессета, главы Общей службы безопасности (ШАБАК) и "Мосада", глава парламентской оппозиции Яир Лапид, офицеры ЦАХАЛа.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу на церемонию не пришел, но прислал видео, в котором поблагодарил Шабтая за службу.

Журналисты отмечают, что в глаза бросается отсутствие на церемонии министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира, отвечающего за работу полиции. По информации Ynet, Бен-Гвир не был приглашен на мероприятие.

Президент Израиля Ицхак Герцог, выступая на мероприятии, подчеркнул, что полиция не может принадлежать ни одной политической силе. "Полиция никому не принадлежит и никогда не принадлежала, ни одному политику. Полиция принадлежит всем. Она должна принадлежать всем нам, гражданам Израиля", – сказал Ицхак Герцог.

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