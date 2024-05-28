БАГАЦ требует объяснить вызов генинспектора полиции на слушание перед увольнением

Высший суд справедливости уведомил государство о необходимости представить объяснения во вторник, 28 мая, до 18:00, по апелляции против приглашения генерального инспектора полиции Яакова Шабтая на слушание у министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира.

Апелляцию подали представители Движения за чистоту власти, которые просят БАГАЦ издать временный приказ, запрещающий Бен-Гвиру увольнять генинспектора полиции. Аналогичной позиции придерживается юридическая советница правительства Гали Баарав-Миара, которая сообщила министру национальной безопасности Итамару Бен-Гвиру, что его решение вызвать генерального инспектора полиции Коби Шабтая на слушание является незаконным и должно быть отменено.

"Совпадение во времени порождает серьезные опасения, что под видом деловых претензий вы хотите наказать генерального инспектора за то, что он выступил против вашего недопустимого вмешательства в работу полиции. Это вмешательство являлось нарушение вердикта БАГАЦа", – заявила Баарав-Миара.

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир сообщил вечером 27 мая, что он вызвал генерального инспектора полиции Яакова Шабтая на слушания, по результатам которого он намерен рекомендовать правительству отправить Шабтая в отставку.

Слушания назначены на среду, 29 мая.