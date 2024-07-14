Сбита "подозрительная цель", проникшая в воздушное пространство Израиля из Ливана

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что вслед за тревогой о проникновении вражеского БПЛА, прозвучавшей в ряде населенных пунктов Верхней Галилеи вскоре после 12:00, ПВО сбили "подозрительную воздушную цель", проникшую из Ливана.

В результате инцидента никто не пострадал.

В ночь на воскресенье силы ЦАХАЛа наносили удары по инфраструктуре "Хизбаллы" на юге Ливана.