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Израиль

Сбита "подозрительная цель", проникшая в воздушное пространство Израиля из Ливана

время публикации: 14 июля 2024 г., 13:10 | последнее обновление: 14 июля 2024 г., 13:10
Сбита "подозрительная цель", проникшая в воздушное пространство Израиля из Ливана
Olivier Fitoussi/Flash90

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что вслед за тревогой о проникновении вражеского БПЛА, прозвучавшей в ряде населенных пунктов Верхней Галилеи вскоре после 12:00, ПВО сбили "подозрительную воздушную цель", проникшую из Ливана.

В результате инцидента никто не пострадал.

В ночь на воскресенье силы ЦАХАЛа наносили удары по инфраструктуре "Хизбаллы" на юге Ливана.

Израиль
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