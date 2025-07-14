ДТП в Ор-Йегуде и Беэр-Шеве, двое погибших

Мотоциклист в возрасте около 40 лет получил крайне тяжелые травмы в результате дорожно-транспортного происшествия на шоссе №412, недалеко от Ор-Йегуды.

Прибывшие на место сотрудники "Скорой помощи" попытались реанимировать пострадавшего, но были вынуждены констатировать смерть мотоциклиста.

В Беэр-Шеве получил тяжелые травмы пешеход, которого сбила инвалидная мотоколяска. Попытки реанимации успеха не принесли, пришлось