Видеокомментарий Давида Шарпа: Израиль и Сирия – возможный, невозможный мир

Редакция Newsru.co.il, в рамках проекта "Непечатное. Говорим о главном", представляет видеокомментарий Давида Шарпа – об отношениях Израиля и Сирии, о переменчивых альянсах, дипломатических сюрпризах и границах политического реализма.

Скрытые переговоры между Израилем и Сирией давно перестали быть тайной, но новый виток этих контактов вызывает пристальное внимание. В центре обсуждений – не только дипломатия, но и фигура сирийского лидера, ранее считавшегося террористом, а ныне – почётного гостя в Елисейском дворце.

Шарп анализирует, что стоит за внезапной "реабилитацией" Абу Мухаммада аль-Джулани (Ахмеда аш-Шараа) и его попытками выйти из международной изоляции: от желания получить экономическую поддержку до готовности к сближению с Израилем. Однако на пути к "Авраамовым соглашениям" между Иерусалимом и Дамаском стоит непреодолимая преграда – Голанские высоты. Ни сирийский лидер, ни израильское правительство не готовы отказаться от своих позиций.

Сможет ли "реальная политика" привести к реальному сближению? И не обернётся ли шаткое перемирие новым витком нестабильности?

Все детали – в новом выпуске "Непечатное" с Давидом Шарпом.

Давид Шарп – публицист, комментатор и ведущий проекта "Непечатное. Говорим о главном". Его материалы посвящены международной политике, конфликтам и закулисным аспектам дипломатии.

Смотрите и слушайте видеокомментарии Давида Шарпа на канале "Непечатное. Говорим о главном".