Кнессет провалил предложение о лишении Аймана Удэ депутатского мандата

Для утверждения предложения об удалении Аймана Удэ (ХАДАШ-ТААЛ) из Кнессета требовалась поддержка 90 депутатов. Парламентарии от "Яадут а-Тора", а также часть представителей "Кахоль Лаван" и большая часть депутатов "Еш Атид" не присутствовали на голосовании.

ШАС, "Наш дом Израиль", а также несколько депутатов от оппозиции поддержали предложение.

"Демократим", ХАДАШ-ТААЛ, РААМ голосовали против.

В общей сложности за удаление Аймана Удэ из парламента проголосовали 73 депутата, против – 15.

Перед голосованием Айману Удэ было предоставлено слово. "Это не война арабов против евреев или евреев против арабов. Только вместе мы можем победить фашизм и каханизм, и сможем построить здесь демократию и достичь мира. Каждый араб и каждый еврей может стать частью Победы". Удэ перебивали выкриками с мест министр Итамар Бен-Гвир, депутат Тали Готлиб, вице-спикер Симон Давидсон.