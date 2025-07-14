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Израиль

Кнессет провалил предложение о лишении Аймана Удэ депутатского мандата

Кнессет
время публикации: 14 июля 2025 г., 22:30 | последнее обновление: 14 июля 2025 г., 22:34
Кнессет провалил предложение о лишении Аймана Удэ депутатского мандата
Yonatan Sindel/Flash90

Для утверждения предложения об удалении Аймана Удэ (ХАДАШ-ТААЛ) из Кнессета требовалась поддержка 90 депутатов. Парламентарии от "Яадут а-Тора", а также часть представителей "Кахоль Лаван" и большая часть депутатов "Еш Атид" не присутствовали на голосовании.

ШАС, "Наш дом Израиль", а также несколько депутатов от оппозиции поддержали предложение.

"Демократим", ХАДАШ-ТААЛ, РААМ голосовали против.

В общей сложности за удаление Аймана Удэ из парламента проголосовали 73 депутата, против – 15.

Перед голосованием Айману Удэ было предоставлено слово. "Это не война арабов против евреев или евреев против арабов. Только вместе мы можем победить фашизм и каханизм, и сможем построить здесь демократию и достичь мира. Каждый араб и каждый еврей может стать частью Победы". Удэ перебивали выкриками с мест министр Итамар Бен-Гвир, депутат Тали Готлиб, вице-спикер Симон Давидсон.

Израиль
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