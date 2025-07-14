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Израиль

В бою на севере Газы погибли трое военнослужащих ЦАХАЛа

Война "Железные мечи"
Пресс-служба ЦАХАЛа
Погибшие
время публикации: 14 июля 2025 г., 22:03 | последнее обновление: 14 июля 2025 г., 22:12
В бою на севере Газы погибли трое военнослужащих ЦАХАЛа
Пресс-служба ЦАХАЛа

Разрешено к публикации: в ходе боевых действия на севере сектора Газы погибли трое военнослужащих ЦАХАЛа.

ИМЕНА ПОГИБШИХ

Старший сержант Шохам Менахем, 21 год, из Ярдены, боец 52-го батальона 401-й бронетанковой бригады "Иквот а-Барзель".

Сержант Шломо Якир Шрем, 20 лет, из Эфрата, боец 52-го батальона 401-й бронетанковой бригады "Иквот а-Барзель".

Сержант Юлий Фактор, 19 лет, из Ришон ле-Циона, боец 52-го батальона 401-й бронетанковой бригады "Иквот а-Барзель".

В том же инциденте офицер 52-го батальона 401-й бронетанковой бригады "Иквот а-Барзель" получил тяжелые ранения.

Военнослужащие погибли или были ранены в результате подрыва танка.

С 7 октября 2023 года, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе и около границы с Газой, в Ливане и около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), а также в результате обстрелов из Ирана, погибли 893 военнослужащих ЦАХАЛа.

Израиль
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