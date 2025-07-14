В министерстве юстиции проходят слушания по увольнению Гали Баарав-Миары

В министерстве юстиции в Иерусалиме проходит заседание специальной межминистерской комиссии по отстранению юридической советницы правительства Гали Маарав-Биары. Сама она в заседании не участвует.

По словам Баарав-Миары, речь идет о коррумпированном мероприятии, продиктованном чуждыми мотивами. По мнению Баарав-Миары, такие слушания и такой процесс увольнения позволяют в будущем уволить юридического советника по таким же мотивам. "Речь идет о демонстративных слушаниях, результаты которых известны заранее, и они наносят тяжелейший удар по власти закона и по демократии в Израиле", – добавила юридический советник.

Председатель оппозиции Яир Лапид, выступая на фракции "Еш Атид", отметил, что есть законный способ отстранения юрсоветника – это уполномочена сделать комиссия по назначениям, возглавляемая бывшим председателем Верховного суда Ашером Грунисом. "Если они хотят отстранить юрсоветницу – пусть действуют по закону", – заявил он.

Ситуацию вокруг Баарав-Миары прокомментировал и лидер НДИ Авигдор Либерман. По его словам, отказавшись от участия в слушаниях, она поступила правильно. "Все члены комиссии уже высказались против нее – там конкурс, кто выскажется жестче, потому что они думают о праймериз. Никто не будет обсуждать вопрос по сути", – констатировал он.