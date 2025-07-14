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Израиль

Радикальные противники увольнения юрсоветницы забаррикадировались в министерстве юстиции

время публикации: 14 июля 2025 г., 14:33 | последнее обновление: 14 июля 2025 г., 14:35
Радикальные противники увольнения юрсоветницы забаррикадировались в министерстве юстиции
Noam Revkin Fenton/Flash90

Полиция пытается выдворить из здания министерства юстиции десятки забаррикадировавшихся здесь манифестантов, выступающих против судебной реформы и, в частности, планов коалиции уволить юридическую советницу правительства.

"Вместо того, чтобы выполнить свой долг – освободить заложников и вернуть мандат народу, правительство прикладывает все усилия, чтобы уволить ту, кто стоит на страже закона. Она также ограничивает свободу слова, добиваясь изгнания из Кнессета депутата Удэ", – цитирует манифестантов "Кан Бет".

Напомним: 14 июля в здании министерства юстиции пройдут слушания об отстранении от занимаемой должности юридической советницы правительства Гали Баарав-Миара. Она отказалась принимать участие в этих слушаниях, назвав их коррумпированным мероприятием, продиктованном чуждыми мотивами.

Израиль
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