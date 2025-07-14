16 месяцев тюрьмы за убийство осла и подвешивание его головы на мусульманском кладбище

Мировой суд Иерусалима вынес приговор в отношении 36-летнего жителя города Ехезкиэля Вершуера, который в декабре 2023 года зарезал специально приобретенного заранее молодого осла и повесил его отрубленную голову на мусульманском кладбище Баб ар-Рахма в Старом городе Иерусалима.

Он был приговорен к году и четырем месяцам тюремного заключения за жестокое обращение с животными. Прокуратура просила приговорить обвиняемого к 22 месяцам тюремного заключения, значительному условному сроку и выплате крупного штрафа в фонд защиты животных.

При этом прокуратура просила не засчитывать срок заключения, отбытый Вершуером по другому делу во время судебного процесса, как период, который следует вычесть из наказания. Это пожелание было удовлетворено.

Адвокат Ехезкиэля Вершуера утверждал, что преступного умысла у его подзащитного не было: он выполнял религиозную заповедь "петер хамор" – выкуп первенца принесением в жертву осла или ягненка. Обвинение в ответ настаивало на том, что признание аргумента "исполнение заповеди религиозного культа" опасно и создаст нежелательный прецедент, тем более, что действия обвиняемого совершались с пониманием того, что он может задеть религиозные чувства других людей.

Напомним, в соответствии с обвинительным заключением, обвиняемый приобрел молодого осла на ферме в Кфар-Адумим, погрузил животное со связанными ногами в багажник своей машины, затем взял чемодан и положил в чемодан топор. Работник фермы отвез его в Старый город. Там возле кладбища Баб ар-Рахма обвиняемый обезглавил осла, пробрался с его головой на кладбище и повесил голову на заборе возле могил. Видеозапись происшествия была опубликована в социальных сетях.