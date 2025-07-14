В "Сафари" спасли самку беркута, получившую удар током, но летать она не будет

В больницу для диких животных при зоопарке "Сафари" поступила редкая пациентка: молодая самка беркута, которая лишь в этом году покинула гнездо. Причина ее госпитализации трагична и обыденна для крупных хищных птиц в Израиле и по всему миру: она получила удар током.

Размах крыльев беркута – самого крупного орла в Северном полушарии – может достигать двух метров и двадцати сантиметров, поэтому беркуты случайно замыкают электрическую цепь между двумя проводами линий высоковольтных электропередач. А на ЛЭП птицы садятся часто, выслеживая добычу или для отдыха.

В большинстве случаев в результате поражения током у птицы возникают необратимые повреждения крыльев или лап. Так произошло и с этой птицей. Правое крыло беркута настолько повреждено, что пользоваться им она не сможет никогда. И чтобы предотвратить инфицирование и сепсис, врачи в "Сафари" приняли решение ампутировать поврежденное крыло.

Операция, проведенная в больнице при "Сафари", длилась около трех часов, она прошла успешно. Птица находится на стационарном лечении под наблюдением специалистов, ей предстоит длительная реабилитация: беркуту придется учиться жить с одним крылом.

Безусловно, в таком состоянии она никогда не сможет вернуться в дикую природу. Однако эта молодая самка сможет принять участие в крайне важной программе по восстановлению популяции беркутов, которую проводит зоопарк "Хай-Бар Кармель".

Ведь популяция беркутов в Израиле составляет примерно 50 особей, поэтому программа по их разведению крайне важна для Управления природы и парков, пытающегося сохранить этих больших и красивых орлов в Израиле.