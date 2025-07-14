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Израиль

За сутки ВВС ЦАХАЛа атаковали в Газе более 100 целей

Газа
Война "Железные мечи"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 14 июля 2025 г., 09:09 | последнее обновление: 14 июля 2025 г., 09:18
За сутки ВВС ЦАХАЛа атаковали в Газе более 100 целей
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает, что за последние сутки израильские ВВС атаковали более 100 целей в Газе. Сохраняется высокая интенсивность боевых действий в секторе.

Целями были отдельные боевики и группы боевиков, здания военного назначения, склады оружия, входы в туннели и другие объекты террористической инфраструктуры.

На севере сектора Газы силы 162-й и 99-й дивизий ЦАХАЛа продолжают уничтожать боевиков, наземную и подземную инфраструктуру террористических группировок. Бойцы бригады "Гивати" в районе Байт-Хануна силы обнаружили и уничтожили тайник с оружием и вход в туннель. Был нанесен авиаудар по группе боевиков, закладывавших мины на дорогах.

В Джабалии бойцы многодоменного подразделения 888 "Рефаим" и разведчики 401-й бригады уничтожили группу боевиков и инфраструктуру террористов.

В районе Дарадж-Туффа бойцы бригады "Нахаль" уничтожили нескольких террористов.

Силы 98-й дивизии действуют в Шуджаийе и Зайтуне, на востоке города Газа. Уничтожены боевики и объекты ХАМАСа и "Исламского джихада".

Израиль
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