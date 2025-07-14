Коалиционный кризис и назначение главы ШАБАКа: политики готовятся к выборам

Ультраортодоксальные партии намерены покинуть правительство до окончания летней сессии Кнессета. Об этом сообщает "Кан" со ссылкой на высокопоставленные источники в ШАС и "Яадут а-Тора".

Согласно опубликованной информации, глава ШАС Арье Дери заявлял в беседах с приближенными, что блок "Яадут а-Тора" покинет правительство в ближайшие дни, а ШАС последует за ашкеназскими ультраортодоксами. В то же время, по словам Дери, на первом этапе ультраортодоксы продолжают попытки добиться принятия закона о непризыве учащихся йешив в ЦАХАЛ. Если до завершения парламентских каникул закон принят не будет, ШАС и "Яадут а-Тора" предпримут активные шаги для обвала коалиции и объявления досрочных выборов.

В ШАС заявляют, что эти публикации не имеют под собой оснований. В то же время, в ультраортодоксальных партиях подтверждают их требования, согласно которым текст законопроекта об освобождении от воинской службы должен быть представлен до завершения летней сессии Кнессета, то есть не позднее 27 июля.

Подготовка правительства к досрочным выборам проявилась и в ходе закрытого заседания БАГАЦа, где был утвержден компромисс по вопросу о назначении главы Общей службы безопасности (ШАБАК). Как сообщает "Кан", в ходе заседания секретарь правительства Йоси Фукс обратился к судьям с просьбой издать постановление, согласно которому правительство может назначать главу ШАБАКа и в предвыборный период.

Судьи отказались принимать решение по этой просьбе, так как она не являлась частью рассматриваемого предложения. Сам факт такой просьбы секретаря правительства свидетельствует о том, что в окружении Биньямина Нетаниягу готовятся к досрочным выборам.

Напомним, что согласно компромиссу, утвержденному накануне БАГАЦем, Нетаниягу сможет представить кандидатуру нового главы ШАБАКа через 60 дней. Обращение Фукса говорит о том, что в коалиции готовятся к тому, что досрочные выборы могут быть объявлены в течение ближайших двух месяцев.