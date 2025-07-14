Разрешено к публикации: на одной из военных баз на севере Израиля покончил с собой военнослужащий. Это третий случай самоубийства среди военнослужащих за последние полторы недели.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что обстоятельства инцидента расследуются военной полицией, результаты расследования будут переданы военной прокуратуре.