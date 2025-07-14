На одной из военных баз на севере Израиля покончил с собой военнослужащий
время публикации: 14 июля 2025 г., 22:01 | последнее обновление: 14 июля 2025 г., 22:01
Разрешено к публикации: на одной из военных баз на севере Израиля покончил с собой военнослужащий. Это третий случай самоубийства среди военнослужащих за последние полторы недели.
Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что обстоятельства инцидента расследуются военной полицией, результаты расследования будут переданы военной прокуратуре.
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