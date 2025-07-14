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Израиль

В ряде поселков около границы с Газой и Самарией прозвучат учебные тревоги

Цева адом
Учения
время публикации: 14 июля 2025 г., 08:03 | последнее обновление: 14 июля 2025 г., 08:09
В ряде поселков около границы с Газой и Самарией прозвучат учебные тревоги
Ayal Margolin/Flash90

Сегодня, 14 июля, в трех поселках недалеко от границе Газы и в одном поселке около границы с Самарией (Палестинской автономией) прозвучат учебные тревоги "Цева адом".

В поселке Нахаль-Оз – в 09:05, в Зоаре – в 10:05, в Ор а-Нер – в 11:30.

В поселке в Кохав-Яир-Цур-Игаль – в 11:45.

ЦАХАЛ заявляет: если возникнет реальная угроза, тревога будет активирована повторно.

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