Приближенные Удэ просят депутатов от оппозиции не голосовать за его удаление
время публикации: 14 июля 2025 г., 10:20 | последнее обновление: 14 июля 2025 г., 10:27
Канцелярия депутата Аймана Удэ (ХАДАШ-ТААЛ) обратилась к нескольким представителям оппозиции с призывом не голосовать за его удаление из Кнессета.
"Сегодня это Удэ, завтра шаги по удалению из Кнессета могут быть направлены против любого из вас", – говорится в обращении.
Как сообщалось ранее, голосование состоится 14 июля. Для утверждения предложения об удалении Удэ из Кнессета необходимы голоса 90 депутатов. На данный момент в Кнессете полагают, что необходимое большинство достигнуто не будет.