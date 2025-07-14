Приближенные Удэ просят депутатов от оппозиции не голосовать за его удаление

Канцелярия депутата Аймана Удэ (ХАДАШ-ТААЛ) обратилась к нескольким представителям оппозиции с призывом не голосовать за его удаление из Кнессета.

"Сегодня это Удэ, завтра шаги по удалению из Кнессета могут быть направлены против любого из вас", – говорится в обращении.

Как сообщалось ранее, голосование состоится 14 июля. Для утверждения предложения об удалении Удэ из Кнессета необходимы голоса 90 депутатов. На данный момент в Кнессете полагают, что необходимое большинство достигнуто не будет.