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Израиль

Нетаниягу вступился за своего советника Йонатана Уриха

Биньямин Нетаниягу
время публикации: 14 июля 2025 г., 10:02 | последнее обновление: 14 июля 2025 г., 10:15
Нетаниягу вступился за своего советника Йонатана Уриха
Noam Revkin Fenton/Flash90

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу вступился за своего советника Йонатана Уриха после того, как юрсоветник правительства Гали Баарав-Миара сообщила о своем намерении предъявить ему уголовное обвинение в связи с передачей газете Bild секретных материалов.

"Позорное заявление юридического советника правительства о намерении привлечь к суду Йонатана Уриха, именно в нынешний момент, является жалким решением, заставляющим задуматься", - написал Нетаниягу

Глава правительства подчеркнул, что ему известны детали, и что он "четко и ясно заявляет, что никакого ущерба безопасности государства причинено не было, и что речь идет об абсурдном, безосновательном шаге, который призван служить другой повестке дня, а не благу общества".

Согласно государственной прокуратуре, Урих подозревается в том, что вместе с Эли Фельдштейном незаконно получил доступ к секретной информации из системы ЦАХАЛа. Речь идет о засекреченных данных с высоким уровнем доступа, и их разглашение могло поставить под угрозу безопасность государства и жизни людей. Эти данные использовались Урихом и Фельдштейном, в частности, для того, чтобы повлиять на общественное мнение в отношении премьер-министра и направить дискуссию на обсуждение убийства шести заложников в августе 2024 года.

Израиль
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