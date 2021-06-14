Ваше отношение к новому правительству Израиля. Опрос NEWSru.co.il

После того, как новое, 36-е правительство Израиля было приведено к присяге, редакция NEWSru.co.il предлагает нашим читателям высказать свое отношение к этому правительству – к коалиции перемен.

Ваше отношение к новому правительству Израиля. Принять участие в опросе

(вам предстоит ответить на 18 вопросов)

В рамках данного опроса мы рассчитываем узнать, как оценивает наша аудитория сам факт создания нового правительства, главой которого, впервые за 12 лет, не является Биньямин Нетаниягу. Мы также выясним, как наши читатели оценивают политиков, создавших "блок перемен".

Мы рассчитываем узнать, чего ждут от нового правительства наши читатели и как оценивают его перспективы.