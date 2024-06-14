На одной из баз ЦАХАЛа военнослужащий получил тепловой удар

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что утром в пятницу, во время обычной тренировки, проходившей на одной из баз, двое военнослужащих почувствовали себя плохо из-за сильной жары.

Один из них получил тепловой удар и был доставлен в больницу, его состояние оценивается врачами как тяжелое. Второй военнослужащий – в легком состоянии. Семьи обоих проинформированы о происшедшем.