На одной из баз ЦАХАЛа военнослужащий получил тепловой удар
время публикации: 14 июня 2024 г., 19:23 | последнее обновление: 14 июня 2024 г., 19:28
Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что утром в пятницу, во время обычной тренировки, проходившей на одной из баз, двое военнослужащих почувствовали себя плохо из-за сильной жары.
Один из них получил тепловой удар и был доставлен в больницу, его состояние оценивается врачами как тяжелое. Второй военнослужащий – в легком состоянии. Семьи обоих проинформированы о происшедшем.
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