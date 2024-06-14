Очень жаркие выходные в Израиле: рекомендации медиков и запреты пожарных

В пятницу-субботу, 13-14 июня, в Израиле будет очень жарко, температура выше среднесезонной во всех регионах страны – особенно жарко во внутренних и горных районах, а также в долинах на востоке.

Температура в Иерусалиме днем до 37 градусов, в Тель-Авиве – до 34, в Хайфе – до 32, в Эйлате – до 45, в Беэр-Шеве – до 41, на побережье Мертвого моря – до 44, в Иорданской долине – до 46, на берегу озера Кинерет – до 42, на Голанских высотах – до 41.

В воскресенье-понедельник жара немного спадет.

Высокая вероятность пожаров

Пожарная служба и Управление природы и парков запрещают разжигать костры на открытой местности. Силы пожарной службы находятся в состоянии повышенной готовности в связи с высокой вероятностью полевых и лесных пожаров.

Вероятность пожаров усиливается в связи с атаками со стороны Ливана с применением ракет и ударных беспилотников.

Рекомендации минздрава

Минздрав призывает граждан, особенно пожилых и страдающих хроническими заболеваниями, не выходить днем на улицу, оставаться в кондиционируемых помещениях, избегать физических нагрузок и пить воду, чтобы избежать обезвоживания. Не следует пить алкоголь и напитки, содержащие кофеин.

При этом медики отмечают, что наибольшему риску теплового удара подвергаются старики и маленькие дети (до четырех лет), а также люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, и люди, страдающие от ожирения.

Не следует длительное время находиться под солнцем. Пляжи лучше посещать в вечерние часы.

Медики просят родителей не оставлять детей в закрытых автомобилях, даже "на пару минут". Жара может привести к тепловому удару и трагическим последствиям.