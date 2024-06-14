Операция ЦАХАЛа в Газе: ликвидированы боевики и ракетные установки

Силы 99-й и 162-й дивизий при поддержке ВВС и ВМС ЦАХАЛа продолжают наземную операцию в Газе, действуя в центральных и южных районах сектора.

Силы 162-й дивизии продолжают действовать в Рафиахе. За последние сутки были уничтожены несколько террористов, обнаружено много оружия и несколько подземных туннелей. Бойцы бригады "Нахаль" обнаружили и уничтожили взрывные устройства боевиков ХАМАСа. Бойцы спецназа "Маглан" с помощью дрона обнаружили приближавшегося к ним боевика, который был вскоре ликвидирован израильскими ВВС.

Силы 99-й дивизии продолжают действовать в центре сектора Газы. Бойцы бригады "Александрони" и 8-й бригады при поддержке ВВС ликвидировали нескольких боевиков.

Были уничтожены ракетные установки, которые использовали террористы для обстрела (вечером 13 июня) территории Израиля.