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Израиль

Операция ЦАХАЛа в Газе: ликвидированы боевики и ракетные установки

время публикации: 14 июня 2024 г., 08:20 | последнее обновление: 14 июня 2024 г., 08:26
Операция ЦАХАЛа в Газе: ликвидированы боевики и ракетные установки
Пресс-служба ЦАХАЛа

Силы 99-й и 162-й дивизий при поддержке ВВС и ВМС ЦАХАЛа продолжают наземную операцию в Газе, действуя в центральных и южных районах сектора.

Силы 162-й дивизии продолжают действовать в Рафиахе. За последние сутки были уничтожены несколько террористов, обнаружено много оружия и несколько подземных туннелей. Бойцы бригады "Нахаль" обнаружили и уничтожили взрывные устройства боевиков ХАМАСа. Бойцы спецназа "Маглан" с помощью дрона обнаружили приближавшегося к ним боевика, который был вскоре ликвидирован израильскими ВВС.

Силы 99-й дивизии продолжают действовать в центре сектора Газы. Бойцы бригады "Александрони" и 8-й бригады при поддержке ВВС ликвидировали нескольких боевиков.

Были уничтожены ракетные установки, которые использовали террористы для обстрела (вечером 13 июня) территории Израиля.

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