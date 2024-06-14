x
14 июня 2024
|
последняя новость: 15:13
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
14 июня 2024
|
14 июня 2024
|
последняя новость: 15:13
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 14 июня: операции в Калькилии, около Хеврона и Рамаллы

время публикации: 14 июня 2024 г., 06:39 | последнее обновление: 14 июня 2024 г., 06:43
Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 14 июня: операции в Калькилии, около Хеврона и Рамаллы
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 14 июня действовали в Шейх аль-Аррубе (к северу от Хеврона), в Калькилии (в квартале Кафр-Саба) и в Каландии (к югу от Рамаллы).

Происходили вооруженные столкновения.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии минувшей ночью официальных сведений нет.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 14 июня.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 14 июня 2024

252-й день войны в Израиле. Хронология событий