Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 14 июня: операции в Калькилии, около Хеврона и Рамаллы

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 14 июня действовали в Шейх аль-Аррубе (к северу от Хеврона), в Калькилии (в квартале Кафр-Саба) и в Каландии (к югу от Рамаллы).

Происходили вооруженные столкновения.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии минувшей ночью официальных сведений нет.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 14 июня.