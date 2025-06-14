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Израиль

В результате ударов по целям в Иране ликвидированы девять ведущих ученых-ядерщиков

Иран
время публикации: 14 июня 2025 г., 12:47 | последнее обновление: 14 июня 2025 г., 12:56
В результате ударов по целям в Иране ликвидированы девять ведущих ученых-ядерщиков
Пресс-служба ЦАХАЛа

В результате ударов по целям в Иране, которые начались с началом операции "Народ как лев", были ликвидированы девять ведущих ученых и экспертов, занимавшихся программой иранского режима по созданию ядерного оружия.

Атака стала возможной благодаря точным разведывательным данным, собранным военной разведкой. Все ликвидированные ученые обладали серьезным опытом в области разработки ядерного оружия.

Среди ликвидированных ведущих ученых и экспертов иранского ядерного проекта:

Ферейдун Аббаси – инженер-ядерщик

Мохаммад Мехди Техранаши – физик

Акбар Матали Заде – эксперт по химической инженерии

Саид Барджи – эксперт по материаловедению

Амир Хасан Факих – физик

Абдул Хамид Минушехр – эксперт по реакторной физике

Мансур Асгари – физик

Ахмад Реза Дульфакари Дарьяни – инженер-ядерщик

Али Баукахи Катирими – эксперт по механике

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