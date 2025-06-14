В результате ударов по целям в Иране ликвидированы девять ведущих ученых-ядерщиков
В результате ударов по целям в Иране, которые начались с началом операции "Народ как лев", были ликвидированы девять ведущих ученых и экспертов, занимавшихся программой иранского режима по созданию ядерного оружия.
Атака стала возможной благодаря точным разведывательным данным, собранным военной разведкой. Все ликвидированные ученые обладали серьезным опытом в области разработки ядерного оружия.
Среди ликвидированных ведущих ученых и экспертов иранского ядерного проекта:
Ферейдун Аббаси – инженер-ядерщик
Мохаммад Мехди Техранаши – физик
Акбар Матали Заде – эксперт по химической инженерии
Саид Барджи – эксперт по материаловедению
Амир Хасан Факих – физик
Абдул Хамид Минушехр – эксперт по реакторной физике
Мансур Асгари – физик
Ахмад Реза Дульфакари Дарьяни – инженер-ядерщик
Али Баукахи Катирими – эксперт по механике