Пресс-служба ЦАХАЛа: ВВС продолжают атаковать ракетный арсенал Ирана

Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала видео ударов, наносимых ВВС по пусковым установкам ракет класса "земля-земля", готовым к запуску.

Отметим, что некоторое время назад The New York Times сообщал, что Иран намеревался выпустить не менее 1000 баллистических ракет по Израилю в ответ на удар по его ядерным объектам, однако не смог осуществить свой план из-за ущерба, причиненного его ракетному арсеналу.

Об этом американской газете сообщили два источника в Корпусе стражей исламской революции. Согласно источникам, именно поэтому Иран в каждом из первых ударов по Израилю задействовал не более 100 ракет.