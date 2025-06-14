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Израиль

Пресс-служба ЦАХАЛа: ВВС продолжают атаковать ракетный арсенал Ирана

Иран
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 14 июня 2025 г., 11:21 | последнее обновление: 14 июня 2025 г., 11:38

Пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала видео ударов, наносимых ВВС по пусковым установкам ракет класса "земля-земля", готовым к запуску.

Отметим, что некоторое время назад The New York Times сообщал, что Иран намеревался выпустить не менее 1000 баллистических ракет по Израилю в ответ на удар по его ядерным объектам, однако не смог осуществить свой план из-за ущерба, причиненного его ракетному арсеналу.

Об этом американской газете сообщили два источника в Корпусе стражей исламской революции. Согласно источникам, именно поэтому Иран в каждом из первых ударов по Израилю задействовал не более 100 ракет.

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