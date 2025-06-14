2-й день войны "Народ как лев": Иран продолжает обстрелы Израиля

Армия обороны Израиля 13 июня атаковала множество целей на территории Ирана – в основном, удары наносились по военным и ядерным объектам. В результате серии точечных ударов было ликвидировано высшее командование КСИР и иранской армии, также были убиты шесть ученых-ядерщиков. Иран заявляет о десятках убитых и сотнях раненых на своей территории в первый день войны.

Цель военной операции, получившей название "Народ как лев" (или "Восстающий лев"): нанесение критического ущерба ядерному и ракетному потенциалу Ирана.

Иран ответил массированными ударами с применением БПЛА и баллистических ракет. Все беспилотники были перехвачены. Но некоторые ракеты упали в жилых районах в Тель-Авиве и окрестностях, а также на севере Израиля. Десятки людей получили ранения.

Сводка первого дня войны по ссылке.

Идет второй день войны.

2-Й ДЕНЬ ВОЙНЫ. ОБРАТНАЯ ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ

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Поступили сообщения о новых взрывах в Тегеране. В частности, сообщается, что БПЛА или барражирующий боеприпас атаковал жилое здание, возник пожар.

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В больнице "Бейлинсон" в Петах-Тикве констатирована смерть женщины примерно 60 лет, получившей крайне тяжелые ранения в результате ракетного обстрела. Это первая погибшая в Израиле в ходе войны с Ираном, начатой 13 июня 2025 года.

После очередной волны атаки со стороны Ирана в применением баллистических ракет были зафиксированы падения нескольких ракет или фрагментов ракет в Гуш-Дане и в Негеве (в районе Рахата и Арары). Сведения о причиненном ущербе уточняются. Данных о новых пострадавших пока не поступало. ЦАХАЛ сообщает, что на этот раз из Ирана были выпущены десятки ракет, "некоторые из них были перехвачены". Семь раненых – один средней тяжести, шесть получили легкие ранения. Среди легкораненых две сотрудницы МАДА.

Иран обстрелял Израиль баллистическими ракетами. Тревога и взрывы были слышны в центре, на юге и на севере Израиля.

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Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала сообщение, что накануне израильскими ВМС были перехвачены пять ударных БПЛА "Шахед", летевших в сторону Израиля из Ирана. Сообщение проиллюстрировано видеозаписью.

Тревога "Цева адом" прозвучала во многих населенных пунктах между Мертвым морем и Эйлатом, в пустыне Арава. ЦАХАЛ: отражается атака с применением БПЛА. Вскоре ЦАХАЛ сообщил о перехвате двух целей.

В Эйлате прозвучала тревога "Цева адом". Атака с применением БПЛА. Вскоре ЦАХАЛ заявил, что беспилотник был перехвачен.