С начала операции "Народ как лев" МАДА оказала помощь более чем 200 пострадавшим

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" (МАДА) находится в максимальной готовности. Все машины скорой помощи, реанимобили и мотоциклы полностью укомплектованы, а 35000 сотрудников и добровольцев организации готовы оказывать быструю и профессиональную медицинскую помощь.

С начала операции "Народ как лев" МАДА оказала помощь 204 пострадавшим. Трое из них погибли, двое в тяжелом состоянии, семеро в состоянии средней тяжести, 159 ранены легко и 33 пережили шок.

С места падения ракеты в районе Тель-Авива были эвакуированы 13 пострадавших: двое раненых в состоянии средней тяжести и 11 ранены легко.

С места падения ракеты в районе Рамат-Гана были эвакуированы 30 пострадавших: женщина 74 лет, доставленная в больницу в критическом состоянии и вскоре скончавшаяся; мужчина около 65 лет в тяжелом состоянии; один человек в состоянии средней тяжести и 27 ранены легко.

С места падения в районе Ришон ле-Ционе были эвакуированы 29 пострадавших: женщина в возрасте около 60 лет была извлечена из-под завалов без признаков жизни, ее смерть была констатирована на месте; мужчина 73 лет в критическом состоянии, умерший в больнице; два человека в состоянии средней тяжести и 25 ранены легко.

Кроме того, бригады МАДА оказали помощь на других местах происшествий пятерым раненым, пострадавшим от осколков, и 94, получившим травмы по пути в защищенное пространство.