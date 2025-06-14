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Израиль

Уточнение МАДА после попадания ракеты в дома в прибрежном районе: 13 раненых

Иран
Мада
время публикации: 14 июня 2025 г., 06:05 | последнее обновление: 14 июня 2025 г., 06:11
Уточнение МАДА после попадания ракеты в дома в прибрежном районе: 13 раненых
Пресс-служба МАДА

Служба "Маген Давид Адом" публикует уточненные данные о последствиях падения ракеты в районе частных домов в прибрежном районе (без указания точного места).

Сообщается о примерно 13 пострадавших. В их числе мужчина около 30 лет в критическом состоянии, мужчина около 45 лет в тяжелом состоянии, женщина около 50 лет в состоянии от средней тяжести до тяжелого, и еще 10 раненых в состоянии от легкого до средней тяжести.

Несколько зданий разрушены. Под завалами могут находиться люди.

На месте происшествия работают полицейские и спасатели. Задействовано 14 пожарно-спасательных бригад.

Израиль
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