Уточнение МАДА после попадания ракеты в дома в прибрежном районе: 13 раненых
время публикации: 14 июня 2025 г., 06:05 | последнее обновление: 14 июня 2025 г., 06:11
Служба "Маген Давид Адом" публикует уточненные данные о последствиях падения ракеты в районе частных домов в прибрежном районе (без указания точного места).
Сообщается о примерно 13 пострадавших. В их числе мужчина около 30 лет в критическом состоянии, мужчина около 45 лет в тяжелом состоянии, женщина около 50 лет в состоянии от средней тяжести до тяжелого, и еще 10 раненых в состоянии от легкого до средней тяжести.
Несколько зданий разрушены. Под завалами могут находиться люди.
На месте происшествия работают полицейские и спасатели. Задействовано 14 пожарно-спасательных бригад.