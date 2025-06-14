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Израиль

Нетаниягу призвал население выполнять инструкции Командования тылом

Биньямин Нетаниягу
время публикации: 14 июня 2025 г., 21:12 | последнее обновление: 14 июня 2025 г., 21:12
Нетаниягу призвал население выполнять инструкции Командования тылом
GPO (кадр из видеообращения)

Канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаниягу опубликовала его видеообращение к населению с призывом выполнять инструкции Командования тылом и уходить в безопасные помещения во время ракетных обстрелов.

"Граждане Израиля, мы ведем судьбоносную битву за наше существование. Будут тяжелые дни, но будут и очень великие дни. Я ценю то, что между сиренами вы пытаетесь поддерживать обычный образ жизни, это правильно. Но нужно также выполнять указания командования тыла".

"Здесь позади меня находится общественное убежище. Я иду по улице, слышу сирену, я бегу внутрь. Мы потеряли вчера трех человек, которые не успели добраться до защищенного места. Рядом с ними люди, которые были в доме, пострадавшем от прямого попадания ракеты, остались живы, поскольку находились в защищенном помещении. В Торе, в книге Второзаконие, не зря написано: "Берегите ваши души". Берегите душу, берегите тело, берегите свою жизнь! Слушайтесь указаний командования тыла!"

Израиль
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