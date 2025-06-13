Нетаниягу: удар по целям в Иране откладывался несколько месяцев

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу выступил с очередным обращением к населению, заявив, что постарается делать подобные заявления ежедневно.

По его словам, удар по целям в Иране откладывался на протяжении нескольких месяцев.

"Я дал указание о ликвидации иранской ядерной программы службам безопасности более полугода назад, в ноябре 2024 года", – сказал он. По его словам, операция была намечена на конец апреля, однако план не был выполнен.

Новая дата была определена после рекомендаций ЦАХАЛа и моих консультаций с начальником Генерального штаба и министром обороны", – подчеркнул Нетаниягу, добавив, что "если у Ирана будет ядерное оружие, нас здесь просто не будет".