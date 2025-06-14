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Израиль

Управление тылом опубликовало распоряжения для всех граждан Израиля: учреждения и школы будут закрыты

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 14 июня 2025 г., 20:31 | последнее обновление: 14 июня 2025 г., 20:41
Управление тылом опубликовало распоряжения для всех граждан Израиля
Пресс-служба ЦАХАЛа

Управление тылом опубликовало распоряжения для граждан Израиля, которые касаются жителей всех без исключения населенных пунктов страны. Эти указания вступают в силу в субботу, 14 июня, в 20:30, и действуют в течение суток, до воскресенья, 20:00.

Любые массовые мероприятия запрещены, пляжи закрыты. Все офисы и учреждения закрыты. Любая деятельность образовательных учреждений запрещена.

Разрешена деятельность только критически важных инфраструктур.

Израиль
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