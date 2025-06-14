Управление тылом опубликовало распоряжения для всех граждан Израиля: учреждения и школы будут закрыты

Управление тылом опубликовало распоряжения для граждан Израиля, которые касаются жителей всех без исключения населенных пунктов страны. Эти указания вступают в силу в субботу, 14 июня, в 20:30, и действуют в течение суток, до воскресенья, 20:00.

Любые массовые мероприятия запрещены, пляжи закрыты. Все офисы и учреждения закрыты. Любая деятельность образовательных учреждений запрещена.

Разрешена деятельность только критически важных инфраструктур.