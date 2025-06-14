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Израиль

Первая жертва ракетных обстрелов из Ирана: умерла женщина, получившая тяжелые ранения

Иран
Израиль
время публикации: 14 июня 2025 г., 02:08 | последнее обновление: 14 июня 2025 г., 02:15
Первая жертва ракетных обстрелов из Ирана: умерла женщина, получившая тяжелые ранения
Пресс-служба МАДА

В больнице "Бейлинсон" в Петах-Тикве констатирована смерть женщины примерно 60 лет, получившей крайне тяжелые ранения в результате ракетного обстрела.

Это первая погибшая в Израиле в ходе войны с Ираном, начатой 13 июня 2025 года.

Ранения в результате нескольких волн ракетных обстрелов получили десятки людей, один из них в состоянии от тяжелого до критического, другие получили ранения от легких до средней тяжести.

В результате последней волны обстрелов из Ирана в Израиле семь раненых – один средней тяжести, шесть получили легкие ранения.

Израиль
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