Первая жертва ракетных обстрелов из Ирана: умерла женщина, получившая тяжелые ранения
время публикации: 14 июня 2025 г., 02:08 | последнее обновление: 14 июня 2025 г., 02:15
В больнице "Бейлинсон" в Петах-Тикве констатирована смерть женщины примерно 60 лет, получившей крайне тяжелые ранения в результате ракетного обстрела.
Это первая погибшая в Израиле в ходе войны с Ираном, начатой 13 июня 2025 года.
Ранения в результате нескольких волн ракетных обстрелов получили десятки людей, один из них в состоянии от тяжелого до критического, другие получили ранения от легких до средней тяжести.
В результате последней волны обстрелов из Ирана в Израиле семь раненых – один средней тяжести, шесть получили легкие ранения.
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