С начала военных действий в Украине в Израиль прибыли 4110 репатриантов

Министр обороны Бени Ганц и министр алии и интеграции Пнина Тамано Шата направили уведомление правительству о решении задействовать военнослужащих ЦАХАЛа, говорящих по-русски или по-украински, в работе отдела минабсорбции в аэропорту "Бен Гурион".

Речь идет о военнослужащих срочной службы и резервистах, которые окажут помощь в приеме и опросе репатриантов, прибывающих из Украины и России.

Как сообщает министерство алии и интеграции, с момента начала военных действий в Украине в Израиль прибыли 4110 репатриантов, в том числе 2460 из Украины. По сообщению пресс-службы министерства, в ближайшие сутки ожидается прибытие двух рейсов из Молдовы, на борту которых будут находиться 340 репатриантов из Украины. 814 репатриантов находятся в гостиницах, арендованных министерством алии и интеграции.