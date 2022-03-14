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NEWSru.co.il :: В Израиле14 марта 2022 г., 11:13

С начала военных действий в Украине в Израиль прибыли 4110 репатриантов

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С начала военных действий в Украине в Израиль прибыли 4110 репатриантов

Министр обороны Бени Ганц и министр алии и интеграции Пнина Тамано Шата направили уведомление правительству о решении задействовать военнослужащих ЦАХАЛа, говорящих по-русски или по-украински, в работе отдела минабсорбции в аэропорту "Бен Гурион".

Речь идет о военнослужащих срочной службы и резервистах, которые окажут помощь в приеме и опросе репатриантов, прибывающих из Украины и России.

Как сообщает министерство алии и интеграции, с момента начала военных действий в Украине в Израиль прибыли 4110 репатриантов, в том числе 2460 из Украины. По сообщению пресс-службы министерства, в ближайшие сутки ожидается прибытие двух рейсов из Молдовы, на борту которых будут находиться 340 репатриантов из Украины. 814 репатриантов находятся в гостиницах, арендованных министерством алии и интеграции.


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