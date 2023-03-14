Противники реформы намерены блокировать аэропорт перед вылетом Нетаниягу в Берлин

В среду, 15 марта, премьер-министр Биньямин Нетаниягу с супругой отправится с официальным визитом в Германию. Противники юридической реформы, как и на прошлой неделе, когда чета Нетаниягу летала в Рим, намерены заблокировать им путь к аэропорту "Бен-Гурион".

Организаторы акции протеста сообщили, что мероприятия "по срыву рейса" Нетаниягу начнутся в 12:30. Трассы, ведущие в аэропорт, а также дороги на территории аэропорта, заполнят тысячи автомобилей, двигающихся с медленной скоростью.

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"Пока правительство под его руководством пытается превратить Израиль в диктатуру, Нетаниягу как многие другие диктаторы в мире, предпочитает отключиться от всего и отправиться в увеселительную поездку с семьей за счет граждан Израиля", – говорится в заявлении организаторов. Они также пообещали: где бы ни появился Биньямин Нетаниягу, он будет встречать тех, кто выступает против реформ. "Мы не позволим ему разрушить мечту многих поколений и их сионистские идеалы и превратить Государство Израиль в диктатуру"- говорится в обращении к израильтянам.

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При этом противники реформы ясно дают понять, что во время акций протеста они не намерены создавать помехи для движения поездов. В связи с рекомендуется тем, кто в этот день летит за границу, воспользоваться поездами, а также постараться приехать в аэропорт заранее.

В Управлении аэропортов обещают в свою очередь постараться сделать все возможное для того, чтобы акции протеста не повлияли на расписание работы аэропорта, и чтобы все рейсы вылетали в назначенное время.

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Напомним, что в прошлый раз Нетаниягу "обогнул" пробки к аэропорту, воспользовавшись вертолетом.

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В планах визита Нетаниягу в Германию встреча с канцлером Олафом Шольцем, президентом Франком-Вальтером Штайнмайером и некоторыми другими представителями правительства.

Перед отъездом Нетаниягу в Берлин почти 1000 деятелей искусства обратились к послам Германии и Великобритании в Израиле с призывом отменить визиты главы правительства. Писатель Давид Гроссман, режиссер Ури Барабаш и другие заявили, что "сам факт визита бросит тень на ваши страны".

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"Израиль переживает острейший в своей истории кризис, страна превращается из активной демократии в теократическую диктатуру", – написали деятели искусства. По их словам, "обвиняемый в уголовных преступлениях Нетаниягу способствует этому процессу".