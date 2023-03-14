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    В Израиле

    Госконтролер: Израиль не готов к землетрясениям, разработка национальной вакцины против коронавируса закончилась провалом

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    Госконтролер: Израиль не готов к землетрясениям, разработка национальной вакцины против коронавируса закончилась провалом
    Tomer Neuberg/Flash90

    Государственный контролер Матаниягу Энгельман опубликовал во вторник, 14 марта, особый отчет на четыре разные темы: готовность местных властей к землетрясениям; разработка вакцины и антител против коронавируса в Израильском институте биологических исследований; помощь государства индустрии туризма в период коронакризиса и промежуточный отчет о госпитализации детей в больницах "Ихилов" и "Барзилай".

    Отметим, что вопрос о готовности Израиля к землетрясениям вновь стал одним из самых обсуждаемых в феврале-марте этого года после сильного землетрясения на юге Турции и на севере Сирии, жертвами которого стали десятки тысяч людей.

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    Далее цитируется перевод текста отчета контролера.

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    Готовность местных властей к землетрясениям

    Стоимость укрепления и защиты зданий в пяти проверенных местных органах власти – Бейт-Шеан, Тверия, Цфат, Кирьят-Шмона и Хацор а-Глилит составляет 2,34 миллиарда шекелей. Министерство строительства не завершило процесс укрепления 93% зданий, требующих немедленного упрочнения в проверяемых городах. 70% из всех школ в этих населённых пунктах, в которых должен был пройти ремонт, так и не были укреплены.

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    Госконтролер Энгельман подчеркивает, что премьер-министр, министр обороны, министр строительства, министр внутренних дел и министр финансов, а также межведомственная комиссия по обеспечению готовности к землетрясениям должны действовать сообща для обеспечения готовности Израиля и местных органов власти к землетрясениям, в частности, в отношении периферийных регионов, расположенных вдоль линии сирийско-африканского разлома.

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    Также рекомендуется, чтобы соответствующие министерства сформировали в сотрудничестве с муниципалитетами Бейт-Шеана, Тверии, Цфата, Кирьят-Шмоны, местным советом Хацор а-Глилит и другими органами местных властей, расположенных вдоль линии сирийско-африканского разлома, механизм укрепления зданий и выделили на этот процесс необходимые ресурсы. Для этого, ввиду высокого бюджета, необходимого для укрепления зданий и инфраструктуры в периферийных населенных пунктах, большинство из которых имеют низкий социально-экономический статус, требуется участие всех релевантных ведомств и соответствующего распределения ресурсов.

    Госконтролер подчеркивает, что правительство и местные органы власти должны действовать быстро и решительно для решения этой проблемы: "Последствия недавнего землетрясения в Турции должны пробудить и встряхнуть правительство. Данные, согласно которым минстрой не завершил укрепление 93% зданий и 70% школ, требующих немедленного ремонта в периферийных городах – не должны давать спать главе правительства и министрам. Фиаско в этом вопросе еще более непонятно в свете того факта, что проблема городов, расположенных на сирийско-африканском разломе, может решиться бюджетом примерно в 2,3 миллиарда шекелей. Вместо того, чтобы ожидать комиссии по расследованию в результате катастрофы, уязвимые места должны быть исправлены немедленно".

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    Разработка вакцины и антител против коронавируса в Израильском институте биологических исследований

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    Сумма инвестиций в проект по разработке вакцины и антител составляет около 230 миллионов шекелей. В июле 2022 года проект был закрыт без завершения разработки и производства вакцин. Предполагаемый бюджет, необходимый для завершения разработки вакцины, составлял около 1,4 миллиарда шекелей. Вместе с тем, к августу 2022 года в мире одобрена 41 вакцина против коронавируса.

    "Этот проект провалился. Израильский институт биологических исследований представил ложную картину о ходе работ и затратах, реальность же была совершенно иной. Даже если это можно принять в начальный период чрезвычайного положения, нельзя закрывать глаза на такой образ действий в более поздний период", – подчеркнул в этом контексте госконтролер.

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    Помощь государства индустрии туризма в период коронакризиса

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    Темпы снижения доходов израильской экономики от туризма в 2021 году составили 67% по сравнению с доходами до коронакризиса (14 миллиардов по сравнению с 43 миллиардами шекелей). Государство предоставило уникальную помощь трем крупнейшим гостиничным сетям размером примерно в 60 миллионов шекелей – необходимость этой помощи сомнительна. В этой связи госконтролер заявил: "Отели воспользовались помощью, которую они получили от государства, для увеличения прибыли, а затем, не колеблясь, подняли цены. Необходимость помощи крупным гостиничным сетям в размере 60 миллионов шекелей – спорна. Абсурдно, но гиды, больше всего нуждавшиеся в помощи, не получили ее. Только 13% из них получали ежемесячную помощь в среднем в размере 300 шекелей с ноября 2020 года по декабрь 2021 года".

    Промежуточный отчет о госпитализации детей в больницах "Ихилов" и "Барзилай"

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    В декабре 2022 года государственный контролер посетил детские больницы "Ихилов-Дана" и "Барзилай" в Ашкелоне. Вместе со своей командой он побывал в различных детских отделениях и стационарных палатах, реанимационных отделениях и отделении скорой медицинской помощи, в отделении онкогематологии, а также в помещениях, используемых для детских школьных занятий. Во время визита госконтролера были рассмотрены условия госпитализации и инфраструктура в палатах, а также проведены беседы с родителями и их госпитализированными детьми, во время которых они рассказали о ходе госпитализации и ее условиях. Команда также встретилась с администрациями больниц, с врачами, с медсестрами, социальными работниками и учителями.

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    Во время визита администраторы и медицинский персонал подняли фундаментальные вопросы, в том числе отсутствие многолетнего плана с подробным описанием коек, необходимых для различных отделений больниц, в том числе детских отделений, а также значительной нехватки медицинского персонала. Например, директор больницы "Дана" заявил, что около 20% детей, больных злокачественными заболеваниями и госпитализированных в детское онкогематологическое отделение, нуждаются в паллиативной помощи, но нехватка персонала и отсутствие ставок не позволяют оказывать ее.

    Кроме того, проверка выявила трудности с набором профильных врачей и специалистов на периферии. Также из-за нехватки педиатров-специалистов многие врачи, лечащие детей на юге страны, являются не педиатрами, а семейными врачами или врачами общей практики, не прошедшими резидентуру. Таким образом, выяснилось, что в детском отделении реанимации в Барзилай есть один врач-специалист, а также еще одна пустующая ставка, на которую не удается найти доктора. "Немыслимо, чтобы ребенок в Ашкелоне подвергался дискриминации. Отсутствие педиатров на периферии препятствует надлежащему лечению детей" – заявил госконтролер.

    Полный отчет государственного контролера можно найти на сайте Управления госконтролера и на официальных страницах Управления в соцсетях.

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