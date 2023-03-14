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    В Израиле

    Законы о преодолении вето БАГАЦа и о порядке объявления премьера неспособным выполнять обязанности утверждены в первом чтении

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    Законы о преодолении вето БАГАЦа и о порядке объявления премьера неспособным выполнять обязанности утверждены в первом чтении
    Yonatan Sindel/Flash90

    В ночь на 14 марта на пленарном заседании Кнессета были утверждены в первом чтении два законопроекта: законопроект о преодолении вето БАГАЦа и законопроект о порядке объявления премьер-министра неспособным выполнять обязанности.

    Оба законопроекта были утверждены большинством в 61 голос.

    Законопроект о преодолении вето БАГАЦа является одним из ключевых и спорных законопроектов юридической реформы правительства. Согласно законопроекту, для того, чтобы отменить закон, принятый Кнессетом, необходимы 80% состава судейской коллегии (12 из 15 судей). В свою очередь, для повторного утверждения законопроекта необходимо провести его в трех чтениях большинством в 61 голос.

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    Законопроект о порядке объявления премьер-министра неспособным выполнять обязанности призван помешать юридическому советнику Гали Баарав-Миаре объявить Биньямина Нетаниягу в связи с конфликтом интересов неспособным выполнять свои обязанности. Согласно законопроекту, объявить о неспособности премьер-министра исполнять обязанности смогут лишь сам премьер-министр или правительство при условии, что за это предложение проголосовали 75% министров. Кнессет может объявить премьер-министра неспособным исполнять обязанности большинством в 90 из 120 голосов.

    Депутат от "Ликуда" Юлий Эдельштейн отсутствовал во время голосования по обоим законопроектам, договорившись о "взаимообмене" ("кизуз") с Шарен Хаскель из "Махане Мамлахти". При этом высокопоставленный член коалиции заявил СМИ, что Эдельштейн "начал движение влево".

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