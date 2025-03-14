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Израиль

ЦАХАЛ подтвердил нанесение удара по террористам в Газе

Газа
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 14 марта 2025 г., 11:51 | последнее обновление: 14 марта 2025 г., 11:55
ЦАХАЛ подтвердил нанесение удара по террористам в Газе
Yonatan Sindel/Flash90

ЦАХАЛ сообщает, что 14 марта в центральной части сектора Газы были атакованы несколько террористов, которые пытались заложить мину около позиций израильских военных.

Ранее источники в Газе сообщали, что израильские военные атаковали цель к востоку от Аль-Бурейджа, в центре сектора.

Также сообщалось, что израильские военные обстреляли цель к востоку от Хан-Юниса, на юге сектора.

Кроме того, поступали сведения, что израильские военные обстреляли цель к востоку от Джахр ад-Дика, в центральной части сектора.

Израиль
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