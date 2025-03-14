ЦАХАЛ подтвердил нанесение удара по террористам в Газе

ЦАХАЛ сообщает, что 14 марта в центральной части сектора Газы были атакованы несколько террористов, которые пытались заложить мину около позиций израильских военных.

Ранее источники в Газе сообщали, что израильские военные атаковали цель к востоку от Аль-Бурейджа, в центре сектора.

Также сообщалось, что израильские военные обстреляли цель к востоку от Хан-Юниса, на юге сектора.

Кроме того, поступали сведения, что израильские военные обстреляли цель к востоку от Джахр ад-Дика, в центральной части сектора.