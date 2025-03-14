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Израиль

В Кирьят-Моцкине в результате ДТП пострадали четыре человека

Мада
время публикации: 14 марта 2025 г., 18:44 | последнее обновление: 14 марта 2025 г., 18:44
В Кирьят-Моцкине в результате ДТП пострадали четыре человека
Flash90. Фото: А.Султан

В Кирьят-Моцкине в результате ДТП пострадали четыре человека. Мужчина в возрасте 29 лет получил серьезные травмы, он в тяжелом состоянии.

Также тяжело травмирована женщина, примерно того же возраста, ее состояние оценивается врачами как средней тяжести.

Оба пострадавших, а также еще два человека, получивших легкие травмы, доставлены в больницу РАМБАМ в Хайфе.

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