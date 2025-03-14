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Израиль

ХАМАС: делегация во главе с Халилем аль-Хайей отправилась в Каир

Заложники
ХАМАС
время публикации: 14 марта 2025 г., 17:32 | последнее обновление: 14 марта 2025 г., 17:32
Халиль аль-Хайя
AP Photo/Khalil Hamra

ХАМАС сообщил, что делегация во главе с Халилем аль-Хайей отправилась в Каир для встречи с египетскими официальными лицами и наблюдения за переговорами.

В газете "Аш-Шарк аль-Аусат", издаваемой в Лондоне, со ссылкой на источники сообщается, что заявление ХАМАСа о готовности отпустить одного заложника с американским гражданством и передать тела четырех граждан США "является предварительным и будет обсуждаться всеми сторонами".

Напомним, речь идет об освобождении 21-летнего Идана Александра, а также о возвращении тел четырех убитых террористами заложников – Итая Хена, Омера (Максима) Неутры и супругов Гада Хагая и Джуди Вайнштейн.

Именно такой сценарий обсуждался в ходе прямых переговоров специального посланника США по делам заложников Адама Бёлера с одним из лидеров ХАМАСа Халилем аль-Хайей.

Израиль
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 14 марта 2025

ХАМАС готов отпустить заложника-американца и вернуть тела четырех граждан США