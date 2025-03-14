Ростислав Панев экстрадирован из Израиля в США по обвинению в киберпреступлениях

Гражданин России и Израиля Ростислав Панев экстрадирован из Израиля в США, сообщает министерство юстиции США.

Панев обвиняется властями США в принадлежности к хакерской группе LockBit, разработавшей вредоносное программное обеспечение для вымогательства, и продающей его в качестве услуги.

По данным американских властей, жертвами LockBit стали около 2500 людей и организаций, которые были вынуждены платить за освобождение своих баз данных и компьютерных систем. Информация, украденная у тех, кто отказался платить шантажистам, выкладывалась в интернете.

В 2019-2024 годах Панев работал в LockBit, получив за свою работу 230000 долларов, выплаченных ему криптовалютой.