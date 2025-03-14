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Израиль

Нападение на арабскую деревню в Самарии. Полиция и ШАБАК проводят расследование

Полиция
Иудея и Самария
ШАБАК
время публикации: 14 марта 2025 г., 13:42 | последнее обновление: 14 марта 2025 г., 13:55
Нападение на арабскую деревню в Самарии. Полиция и ШАБАК проводят расследование
Соцсети

Полиция Израиля и общая служба безопасности (ШАБАК) начали расследование инцидента, произошедшего минувшей ночью в арабской деревне Хирбат аль-Марджам в Самарии, где были подожжены дома и автомобили.

В официальном сообщении сказано, что, по данным следствия, несколько палестинских арабов попытались угнать стадо, принадлежащее израильским гражданам, недалеко от Хирбат аль-Марджама.

После этого в деревню вошли несколько человек в масках и подожгли дома и транспортные средства.

На место происшествия прибыли силы ЦАХАЛа и пограничной службы, они прогнали нападавших.

Израиль
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