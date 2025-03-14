ХАМАС готов отпустить заложника-американца и вернуть тела четырех граждан США

Террористическая организация ХАМАС официально заявила о готовности отпустить одного заложника с американским гражданством и передать тела четырех граждан США.

Речь идет об освобождении 21-летнего Идана Александра, а также о возвращении тел четырех убитых террористами заложников – Итая Хена, Омера (Максима) Неутры и супругов Гада Хагая и Джуди Вайнштейн.

Именно такой сценарий обсуждался в ходе прямых переговоров специального посланника США по делам заложников Адама Бёлера с одним из лидеров ХАМАСа Халилем аль-Хайей.

ХАМАС также объявил, что "подтверждает свою абсолютную готовность начать переговоры и достичь соглашения по второй фазе".

Что получит ХАМАС в обмен на эту уступку американцам, пока неизвестно.

Ранее саудовские СМИ сообщали о том, что якобы достигнуто соглашение о продлении режима прекращения огня в Газе до конца Рамадана в обмен на освобождение нескольких живых заложников. Представитель ХАМАСа Махмуд Мардауи опровергал эти сообщения.

Белый дом на позапрошлой неделе подтвердил, что ведет прямые переговоры с ХАМАСом об освобождении американских заложников. Переговоры поручены специальному посланнику США по делам заложников Адаму Бёлеру. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявляла, что вопрос был согласован с Израилем. Она также сказала, что у Бёлера "есть полномочия разговаривать с кем угодно". Этим "кем угодно", по данным СМИ, в Катаре был член политбюро ХАМАСа Халиль аль-Хайя.

Канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаниягу подтвердила, что Иерусалиму известно о действиях США. Однако издание The Washington Post со ссылкой на осведомленный израильский источник писало, что Нетаниягу не был заранее проинформирован о прямых переговорах между США и ХАМАСом и "был застигнут врасплох".

Издание Axios, первым сообщившее о беспрецедентных прямых переговорах между США и ХАМАСом, писало: США не согласовывали с Израилем переговоры с ХАМАСом, и в Израиле о них узнали по другим каналам.

Sky News Arabic со ссылкой на палестинский источник сообщал, что американцы требовали от ХАМАСа освободить десять заложников.

8 марта издание New York Times опубликовало данные расследования, согласно которому 41 заложник, похищенный живым и увезенный в сектор Газы 7 октября 2023 года, погиб за время войны. Вывод основан на расследованиях Армии обороны Израиля, судебно-медицинских экспертизах, интервью с высокопоставленными израильскими чиновниками и родственниками жертв. Согласно публикации, одни были убиты ХАМАСом, другие погибли в результате атак ЦАХАЛа, а причина смерти некоторых неизвестна.

Тем временем Израиль усиливает давление на ХАМАС. С начала марта приостановлены поставки гуманитарной помощи в Газу. 9 марта министр энергетики Эли Коэн отдал распоряжение Электрической компании ("Хеврат Хашмаль") прекратить поставки электроэнергии в сектор Газы.