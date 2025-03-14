Суд оштрафовал отца на 93 тысячи шекелей за отказ встречаться с детьми

Иерусалимский суд по семейным делам обязал разведенного отца выплатить своей бывшей супруге 88 тысяч шекелей штрафа и еще 5000 шекелей судебных издержек за нарушение родительских обязанностей.

По договору о разводе мужчина имел право брать к себе детей дважды в неделю и каждые вторые выходные, однако этим правом не пользовался.

Мать детей обратилась в суд с требованием изменить условия договора о разводе и обязать отца встречаться с детьми. Суд счет требование оправданным, поскольку дети сами проявляют желание общаться с отцом, подчеркнув, что "родительство не является вопросом выбора", и постановив что "пребывание детей со своими родителями — это естественное право детей, а не выбор кого-либо из их родителей".