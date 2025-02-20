БАГАЦ удовлетворил иски четырех мужчин, признав решения раввинатских судов по алиментам незаконными

Высший суд справедливости удовлетворил иск четырех мужчин, постановив, что решения раввинатских судов, рассматривавших их дела о разводе, касательно алиментов на детей, были приняты с превышением полномочий.

Судьи Яэль Вильнер и Рут Ронен в решении большинства постановили, что раввинатские суды нарушили "прецедент Шрагая" от 1969 года, установивший, что они имеют право рассматривать дела об алиментах только по прямому согласию обеих сторон или когда речь идет о возмещении расходов на детей.

В 2019 году Верховный суд подтвердил этот прецедент, однако в 2021 году Высший раввинский суд, вопреки решению Верховного суда, постановил, что раввинские суды имеют право рассматривать вопросы алиментов на несовершеннолетних даже без согласия сторон.

Судья Ноам Сольберг также полагал, что следует придерживаться прецедента Шаргая, однако интерпретировал его иначе. По его мнению, иски, являющиеся предметом петиций в раввинские суды, представляют собой иски о возмещении, включающие требования об алиментах на детей от имени ребенка - которые, согласно закону, могут быть поданы в раввинские суды.

По мнению судьи Сольберга, мужчины-заявители пытались подорвать полномочия раввинского суда, "цинично используя прецедент Шаргая, который был предназначен для защиты прав женщин и их детей в бракоразводном процессе".