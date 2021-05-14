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NEWSru.co.il :: В Израиле14 мая 2021 г., 13:28

СМИ об уловке ЦАХАЛа: объявили о наземной операции в Газе и атаковали туннели, в которых спрятались боевики

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СМИ об уловке ЦАХАЛа: объявили о наземной операции в Газе и атаковали туннели, в которых спрятались боевики

Сайт N12/"Мако" пишет об уловке ЦАХАЛа, которая, вероятно, позволила нанести значительный ущерб боевикам террористических группировок в Газе. Автор: военный обозреватель израильского телеканала "Кешет" Нир Двори.

В публикации отмечается, что в ночь на 14 мая подразделения ЦАХАЛа приблизились к границе с Газой, а в иностранные СМИ было передано "расплывчатое сообщение" о привлечении наземных сил к операции "Страж стен". После этого боевики ХАМАСа и других группировок спрятались в подземных туннелях. И тогда, пишет Двори, по заранее определенным подземным коммуникациям на севере сектора Газы был нанесен мощный воздушный удар, поддержанный артиллерией и орудиями военно-морского флота.

Пресс-служба Армии обороны Израиля передавала утром, что в ночь на 14 мая более 160 самолетов из 12 эскадрилий ВВС ЦАХАЛа атаковали около 150 целей на территории сектора Газы, включая подземную инфраструктуру террористов на севере сектора. Была разрушена многокилометровая инфраструктура туннелей, заявляли в ЦАХАЛе.


В публикации N12 говорится, что за 35 минут самолеты ЦАХАЛа сбросили на цели в Газе 450 бомб (более 80 тонн взрывчатки), обрушив подземные туннели. Не исключено, что погибли сотни боевиков, сказано в публикации.

ХАМАС предположение о гибели сотен боевиков пока не подтверждает и не комментирует.

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