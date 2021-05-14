Антитеррористическая операция "Страж стен": четвертый день
ЦАХАЛ продолжает проведение в секторе Газы антитеррористической операции под кодовым названием "Страж стен" ("Шомер а-Хомот"), начатую 11 мая после массированных ракетных обстрелов израильской территории.
За первые три дня операции были нанесены сотни ударов по целям в секторе Газы. Минздрав Газы сообщал о десятках убитых и сотнях раненых. Судя по публикуемым отчетам, большинство убитых – боевики террористических группировок, причастные к обстрелам. Но есть жертвы и среди мирного населения.
ХАМАС объявил о начале военной операции "Меч Аль-Кудса" ("Иерусалимский меч"). 10-12 мая ХАМАС, "Исламский джихад" и другие группировки выпустили более 1600 ракет по израильской территории. Обстрелам подвергались не только приграничные с Газой районы, но также Иерусалим, Тель-Авив и другие города центра Израиля. Впервые причиной сирен в Модиине стали ракеты из сектора Газы. Была предпринята попытка обстрела аэропорта Рамон, находящегося к северу от Эйлата.
В результате ракетных обстрелов 11 мая погибли три человека на территории Израиля. Одна женщина погибла при обстреле в Ришон ле-Ционе, две – в Ашкелоне. Среди погибших – гражданка Индии, работавшая сиделкой у пожилой женщины. Десятки израильтян получили ранения.
12 мая погибли четверо израильтян. Отец и дочь (16 лет) при попадании ракеты в машину в Лод, военнослужащий при попадании в джип противотанковой ракеты около границы Газы и 6-летний мальчик в результате попадания ракеты в жилой дом в Сдероте.
13 мая в мошаве Беэр-Тувия во время сирены по дороге в бомбоубежище споткнулась и упала 87-летняя женщина. Она умерла от полученной травмы.
ИМЕНА ПОГИБШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБСТРЕЛОВ ИЗ ГАЗЫ ВО ВРЕМЯ ОПЕРАЦИИ "СТРАЖ СТЕН"
13 мая. Обратная хронология
00:00. Палестинские источники сообщают об отключении электричества на большей части сектора в результате "налета ВВС Израиля".
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о том, что в нанесении ударов по сектору Газы участвуют наземные силы.
В Беэр-Шеве работают спасательные силы на месте падения ракеты между двумя жилыми домами.
Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы. 2001-2021 годы
(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории или сбитые системой ПРО)
2021-й год.
Май. Около 1600 ракет. Многие ракеты сбиты "Железным куполом" (информация уточняется). Погибли семь человек, десятки раненых.
Апрель. 42 ракеты. 9 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.
Март. 1 ракета. Погибших и раненых нет.
Февраль. Обстрелов нет.
Январь. 3 ракеты. Погибших и раненых нет.
2020-й год. 168 ракет. Около 80 ракет сбиты системой ПРО. Погибших нет, 7 раненых.
2019-й год. Около 1300 ракет. Примерно 480 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, более 70 раненых.
2018-й год. 941 ракета. 200 ракет сбиты системой ПРО. Один погибший, более 60 раненых.
2017-й год. 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.
2016-й год. 16 ракет. Погибших и раненых нет.
2015-й год. 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.
2014-й год. 3686 ракет. 807 ракет сбиты системой ПРО. 14 погибших, 169 раненых.
2013-й год. 48 ракет. 3 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.
2012-й год. 2078 ракет. 520 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, 107 раненых.
2011-й год. 390 ракет. 34 ракеты были сбиты системой ПРО. 3 погибших, 38 раненых.
2010-й год. Около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.
2009-й год. Около 570 ракет – 42 раненых.
2008-й год. Около 1490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.
2007-й год. Около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.
2006-й год. Около 1020 ракет – 2 погибших, 36 раненых.
2005-й год. Около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.
2004-й год. Около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.
2003-й год. Около 100 ракет – пострадавших нет.
2002-й год. Около 20 ракет – пострадавших нет.
2001-й год. 5 ракет – пострадавших нет.
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