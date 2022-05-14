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В Израиле

15 мая после двухнедельного перерыва откроется КПП "Эрез" на границе с Газой

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15 мая после двухнедельного перерыва откроется КПП
Wisam Hashlamoun/Flash90

В воскресенье, 15 мая, для проезда палестинских рабочих на территорию Израиля откроется КПП "Эрез" на границе с Газой, остававшийся закрытым почти две недели.

Режим блокады был введен 3 мая и должен был закончиться в ночь на 6 мая, но был продлен после теракта в Эльаде. Все это время проход через КПП был разрешен исключительно в гуманитарных случаях в соответствии с полученными разрешениями.

В ЦАХАЛе подчеркивают, что дальнейшая работа КПП будет осуществляться в соответствии с ситуацией в сфере безопасности.

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