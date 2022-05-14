В больнице умер житель Восточного Иерусалима, пострадавший в ходе беспорядков на Храмовой горе

В больнице "Адаса Эйн Керем" умер Валид аль Шариф, житель Восточного Иерусалима, пострадавший в ходе беспорядков на Храмовой горе 22 апреля. Полиция сообщала, что мужчина, лицо которого было закрыто платком, кидал камни в направлении Стены плача, а затем, пытаясь убежать, упал и получил травму.

Семья Валида аль Шарифа утверждает, что он был ранен в голову резиновой пулей и задержан полицией, несмотря на тяжелое ранение. Об этом пишет хамасовский "Палестинский информационный центр".

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Напомним, утром в пятницу, 22 апреля, сотни экстремистов-мусульман устроили беспорядки около мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Старом городе Иерусалима.

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Полиция была вынуждена применить спецсредства для разгона толпы, включая светошумовые гранаты.