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В Израиле

В больнице умер житель Восточного Иерусалима, пострадавший в ходе беспорядков на Храмовой горе

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Храмовая гора в Иерусалиме. 22 апреля 2022 года
Jamal Awad/Flash90

В больнице "Адаса Эйн Керем" умер Валид аль Шариф, житель Восточного Иерусалима, пострадавший в ходе беспорядков на Храмовой горе 22 апреля. Полиция сообщала, что мужчина, лицо которого было закрыто платком, кидал камни в направлении Стены плача, а затем, пытаясь убежать, упал и получил травму.

Семья Валида аль Шарифа утверждает, что он был ранен в голову резиновой пулей и задержан полицией, несмотря на тяжелое ранение. Об этом пишет хамасовский "Палестинский информационный центр".

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Напомним, утром в пятницу, 22 апреля, сотни экстремистов-мусульман устроили беспорядки около мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Старом городе Иерусалима.

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Полиция была вынуждена применить спецсредства для разгона толпы, включая светошумовые гранаты.

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// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 22 Апреля 2022
Очередная пятница Рамадана: сотни мусульман устроили беспорядки на Храмовой горе в Иерусалиме
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