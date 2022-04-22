Очередная пятница Рамадана: сотни мусульман устроили беспорядки на Храмовой горе в Иерусалиме

Утром в пятницу, 22 апреля, сотни экстремистов-мусульман вновь устроили беспорядки около мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Старом городе Иерусалима.

Полиция была вынуждена применить спецсредства для разгона толпы, включая светошумовые гранаты.

Столкновения продолжаются. Есть пострадавшие.

Пресс-служба полиции передает, что столкновения возобновились вскоре после утренней молитвы, проходившей в 4 утра. Сотни молодых арабов, некоторые из которых размахивали зелеными флагами ХАМАСа, начали бросать в полицейских камни и петарды. Бойцы пограничной полиции не применяли спецсредства до окончания молитвы, но позже, когда экстремисты приблизились к району Стены Плача, начали действия по наведению порядка.

Столкновения на Храмовой горе в Иерусалиме происходят в этом году в течение всего месяца Рамадан (завершается 1 мая). По пятницам, между утренней и дневной молитвыми, обычно эти столкновения оказываются наиболее ожесточенными.

21 апреля ЦАХАЛ блокировал палестинские территории. Но около мечети Аль-Акса беспорядки устраивают в основном жители арабских кварталов Иерусалима, блокада ПА на их активность не влияет.

В марте-апреле этого года арабскими террористами было совершено 15 терактов, жертвами которых стали 15 человек (13 граждан Израиля и двое граждан Украины).