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Операция ЦАХАЛа в Газе: удары по целям в секторе, сообщается о десятках убитых

время публикации: 14 мая 2024 г., 06:16 | последнее обновление: 14 мая 2024 г., 06:26
Операция ЦАХАЛа в Газе: удары по целям в секторе, сообщается о десятках убитых
Abed Rahim Khatib/Flash90

В ночь на 14 мая Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Минувшей ночью ЦАХАЛ наносил удары по целям на севере, в центре и на юге сектора Газы. Продолжаются операции в Рафахе (Рафиахе), Джабалии, Зайтуне. Судя по имеющимся данным, интенсивность боевых действий в Газе высокая.

На севере сектора: ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по цели в Байт-Лахии; ВВС ЦАХАЛа атаковали дом семьи Масуд в районе Джабалия аль-Балад; вертолеты ЦАХАЛа обстреливали цели в Зайтуне; артиллерия ЦАХАЛа обстреливала Джабалию.

В центре сектора: ЦАХАЛ нанес удар по цели рядом со школой в так называемом "Втором лагере" в Нусейрате, в центре сектора, возник пожар, есть убитые и раненые; ЦАХАЛ нанес авиаудар по цели в Нусейрате.

На юге сектора: артиллерия ЦАХАЛа обстреливала центральные и восточные районы Рафаха; ВВС ЦАХАЛа наносили удары по целям в восточной части Рафаха.

Минздрав Газы (структура ХАМАСа) заявляет о более 30 убитых в Нусейрате.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе 14 мая.

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